Африканські посередники хочуть запропонувати Росії відвести війська - ЗМІ

Президенти кількох африканських країн, які намагаються стати посередниками в переговорах щодо припинення війни в Україні, мають намір запропонувати як "заходи довіри" відвести російські війська з одного боку й ослабити санкції - з іншого, передає агентство Reuters.

"Африканські лідери можуть запропонувати низку "заходів зміцнення довіри" під час їхніх зусиль злжл посередництва в конфлікті між Росією та Україною, згідно з проєктом рамкового документа, з яким Reuters ознайомилося в четвер", - пише агентство.

Як повідомляє агентство, "заходи довіри", які хочуть запропонувати африканські лідери, включають призупинення дії ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна як обвинуваченого у воєнних злочинах і "безумовну угоду щодо зерна та добрив". Африканські країни сильно постраждали від наслідків війни, яка призвела до перебоїв у постачанні зерна та інших харчових продуктів, посилила зростання цін на продовольство і посилила наявні на континенті кризи голоду".

Угода щодо припинення бойових дій може бути укладена і має супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом, ідеться в документі.

"Президент Сенегалу Макі Салл і президент ПАР Сиріл Рамафоса очолюють делегацію, до якої входять лідери Замбії, Коморських Островів і прем'єр-міністр Єгипту, які вирушать до Києва в п'ятницю і до Санкт-Петербурга в суботу", – повідомляє Reuters.