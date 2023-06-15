Події

20:08 15.06.2023

Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Рики

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом, подякував за підтримку України в міжнародних організаціях.

"Перша в історії телефонна розмова з президентом Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом. Подякував за підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в ООН", – написав Зеленський у твіттері в четвер увечері.

"Цінуємо запровадження санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці!", - зазначив президент.

 

Теги: #коста_рика #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 15.06.2023
Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Белізу, запросив узяти участь у реалізації Формули миру та організації Глобального саміту миру

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Белізу, запросив узяти участь у реалізації Формули миру та організації Глобального саміту миру

23:35 13.06.2023
На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський

На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський

23:25 13.06.2023
Україна опрацьовує варіанти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії - Зеленський

Україна опрацьовує варіанти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії - Зеленський

23:10 13.06.2023
Зеленський закликав унеможливити обхід санкцій для виробництва Росією ракет

Зеленський закликав унеможливити обхід санкцій для виробництва Росією ракет

20:44 13.06.2023
Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

19:42 13.06.2023
Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

14:18 13.06.2023
Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

09:17 13.06.2023
Зеленський співчуває родичам загиблих унаслідок ракетної атаки в Кривому Розі: окупанти відповідатимуть за кожну ракету

Зеленський співчуває родичам загиблих унаслідок ракетної атаки в Кривому Розі: окупанти відповідатимуть за кожну ракету

23:35 11.06.2023
Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

21:18 11.06.2023
Зеленський подякував команді, яка опікується обмінами, за повернення додому 95 осіб

Зеленський подякував команді, яка опікується обмінами, за повернення додому 95 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 13, від опіків помер чоловік

Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Генерал Міллі про наступ українських сил: Іще занадто рано робити оцінки

Зеленський запросив Швейцарію долучитися до підготовки Глобального саміту миру

ОСТАННЄ

У центрі Києва в п'ятницю обмежать рух транспорту - КМВА

Африканські посередники хочуть запропонувати Росії відвести війська - ЗМІ

Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині, загинув чоловік - ОВА

Мінцифри запустило бета-тест закриття ФОП на порталі "Дія"

Асоціація "Укрводоканалекологія" вимагає від НКРЕКП підвищити тарифи на послуги водоканалів на третину

Херсонські рятувальники отримали спецобладнання від австрійських територіальних громад

Посол США зустрілася зі Свириденко напередодні Конференції з відновлення України в Лондоні

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 13, від опіків помер чоловік

Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА