Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Рики

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом, подякував за підтримку України в міжнародних організаціях.

"Перша в історії телефонна розмова з президентом Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом. Подякував за підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в ООН", – написав Зеленський у твіттері в четвер увечері.

"Цінуємо запровадження санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці!", - зазначив президент.