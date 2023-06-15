Події

19:43 15.06.2023

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Белізу, запросив узяти участь у реалізації Формули миру та організації Глобального саміту миру

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Белізу (Центральна Америка) Хуаном Антоніо Брісеньо, у межах якої подякував за послідовну підтримку України на міжнародних майданчиках.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Белізу Хуаном Антоніо Брісеньо. Дякую пану прем'єр-міністру та народу Белізу за послідовну підтримку України в ООН, Карибській співдружності, на Кримській платформі й інших міжнародних майданчиках", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

"Запросив Беліз узяти участь у реалізації української Формули миру та в організації Глобального саміту миру", - додав він.

Глава держави також зазначив, що Україні важлива підтримка власної ініціативи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

З огляду на це президент України запросив Беліз приєднатися до коаліції зі створення такого трибуналу.

Співрозмовники також обговорили можливість проведення саміту Україна - Латинська Америка.

 

Теги: #саміт #миру #зеленський #беліз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:48 15.06.2023
Посол України в ПАР не вірить, що Путін приїде на саміт БРІКС

Посол України в ПАР не вірить, що Путін приїде на саміт БРІКС

23:45 14.06.2023
Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

23:35 13.06.2023
На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський

На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський

23:25 13.06.2023
Україна опрацьовує варіанти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії - Зеленський

Україна опрацьовує варіанти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії - Зеленський

23:10 13.06.2023
Зеленський закликав унеможливити обхід санкцій для виробництва Росією ракет

Зеленський закликав унеможливити обхід санкцій для виробництва Росією ракет

20:44 13.06.2023
Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

19:42 13.06.2023
Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

14:18 13.06.2023
Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

09:17 13.06.2023
Зеленський співчуває родичам загиблих унаслідок ракетної атаки в Кривому Розі: окупанти відповідатимуть за кожну ракету

Зеленський співчуває родичам загиблих унаслідок ракетної атаки в Кривому Розі: окупанти відповідатимуть за кожну ракету

23:35 11.06.2023
Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Генерал Міллі про наступ українських сил: Іще занадто рано робити оцінки

Зеленський запросив Швейцарію долучитися до підготовки Глобального саміту миру

Резніков про підсумки засідання у форматі "Рамштайн": Отримали запевнення від партнерів про початок навчання українських пілотів, будуватимемо "коаліцію винищувачів"

Посол України в ПАР: Думаю, через рік побачимо зовсім іншу архітектуру підтримки в ООН серед африканських країн

ОСТАННЄ

Посол США зустрілася зі Свириденко напередодні Конференції з відновлення України в Лондоні

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 13, від опіків помер чоловік

Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Суд над бійцями "Азова" підтверджує, що РФ - нецивілізована держава, яка нехтує нормами міжнародного права, - голова профільного комітету ВР

Резніков провів зустріч зі Столтенбергом у Брюсселі

Кулеба запросив Болгарію приєднатися до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

На всіх напрямках наступу українських сил є просування, близько кілометра на кожному - Маляр

Генштаб: Противник зосереджує зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та маріїнському напрямках, тривають важкі бої

Генштаб: Українська авіація за добу завдала 13 ударів, ракетники й артилеристи вразили два пункти управління, ЗРК С-300 і три склади з боєкомплектами

Росіяни показали одні й ті самі п'ять одиниць підбитої української військової техніки 1000 разів із десяти ракурсів - Остін про втрати ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА