Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Белізу, запросив узяти участь у реалізації Формули миру та організації Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Белізу (Центральна Америка) Хуаном Антоніо Брісеньо, у межах якої подякував за послідовну підтримку України на міжнародних майданчиках.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Белізу Хуаном Антоніо Брісеньо. Дякую пану прем'єр-міністру та народу Белізу за послідовну підтримку України в ООН, Карибській співдружності, на Кримській платформі й інших міжнародних майданчиках", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

"Запросив Беліз узяти участь у реалізації української Формули миру та в організації Глобального саміту миру", - додав він.

Глава держави також зазначив, що Україні важлива підтримка власної ініціативи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

З огляду на це президент України запросив Беліз приєднатися до коаліції зі створення такого трибуналу.

Співрозмовники також обговорили можливість проведення саміту Україна - Латинська Америка.