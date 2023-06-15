Події

19:12 15.06.2023

На всіх напрямках наступу українських сил є просування, близько кілометра на кожному - Маляр

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Українські сили продовжують наступальні дії на бахмутському, бердянському та маріупольському напрямках, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"На бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснопіллявка та Брехівка - Ягідне, є успіх. На бердянському та маріупольському напрямках тривають наступальні дії. На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному", - написала Маляр у своєму телеграм-каналі.

На бердянському напрямку бої тривають у районах Макарівки, на маріупольському напрямку - у районах Новоданилівки та Новопокровки, повідомила заступник міністра.

"На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ", - зазначила Маляр.

Водночас за добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.

"Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Водночас наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед і завдають значних втрат ворогу", - зазначила заступник міністра.

 

 

Теги: #фронт #обстановка #маляр

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