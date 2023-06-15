Зеленський запросив Швейцарію долучитися до підготовки Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер через відеозв'язок перед парламентом Швейцарії, запросив цю державу взяти участь в організації Саміту миру з реалізації української Формули миру щодо припинення російської війни.

Глава держави відзначив, як у березні цього року під час розмови з президентом Швейцарії презентував пункти Формули миру та український підхід до її реалізації.

"(Також - ІФ-У) минулого року восени на саміті G-19 я презентував Формулу миру України цілій низці держав. Цю формулу складено таким чином, що кожен може обрати елемент, який сприятиме відновленню миру і безпеки. Одних партнерів цікавить ядерна безпека, інших - продовольча, треті хочуть допомогти нам повернути дітей, викрадених окупаційними військами та депортованих до Росії", - заявив Зеленський.

"І зараз я запрошую всіх вас, пані та панове, всіх вас, Швейцарію, долучитися до підготовки Глобального саміту миру і проявити своє лідерство в тій частині формули, в якій ви вважаєте свій національний досвід найкориснішим для миру і світу", - додав він.

Зеленський укотре наголосив, що "Україна завжди цінувала й цінує мир, однак проти агресії світ може вистояти лише силою зброї".

"Знаю, що у вас триває дискусія про дозволи на реекспорт зброї для захисту України. І хочу, щоб кожен учасник, кожна учасниця дискусії пам'ятали один факт - ми запитуємо зброю у світі, щоб наша українська територія знову була територією миру. Уся наша земля, усі наші люди... Лише для цього!", - заявив він.

Він також наголосив, що захист від агресії та превенція агресії потребують саме колективних і солідарних зусиль.

"Нині ми захищаємося від агресії, яка наслідує найгірші війни минулого й шукає найкращі технології сучасності, щоб тероризувати людей, держави і навіть континенти. Нічим, крім єдності, цього не зупиниш", - заявив він.

Президент України також подякував Швейцарії за підтримку європейських санкцій проти Росії та закликав до їх посилення.

"Я вдячний вам за те, що ви не залишилися байдужими до горя, яке Росія вкидає на нашу землю своєю агресією. Ви підтримали спільні європейські санкції проти Росії, і це важлива солідарність, тому що санкції наближають фінал цієї агресії. Їх слід посилювати", - сказав він.

Крім того, Зеленський у своєму виступі згадав про необхідність розширення міжнародного партнерства для гарантування продовольчої безпеки, розмінування та репатріації тисяч українських дітей, яких депортували до Росії.