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15:33 15.06.2023

Посол України в ПАР розповіла про роль Південної Африки в "мирному плані", з яким 16 червня до Києва прибудуть африканські лідери

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Посол України в ПАР розповіла про роль Південної Африки в "мирному плані", з яким 16 червня до Києва прибудуть африканські лідери

Посол України в Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова повідомила, що ПАР в останній момент приєдналася до "мирного плану" лідерів африканських країн, які 16 червня мають намір прибути з візитом до Києва для обговорення цієї ініціативи.

"ПАР не була в цій ініціативі до останнього моменту. Вони вже "вскочили на цей потяг", коли ініціатива була підготовлена. Цьому передували низка подій і серйозної критики з боку і країн-партнерів, і всередині суспільства щодо проросійської позиції. Аби показати свою неупередженість і бажання розмовляти з двома сторонами, ПАР використає цю платформу. Але ми одразу сказали, наш президент зазначив і міністр, що ми готові розмовляти з усіма. І, власне, ми це і робитимемо", - сказала посол в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як розповіла Абравітова, очікується, що до складу африканської делегації, яка прибуде до України, увійдуть лідери Коморських Островів (які наразі очолюють Африканський Союз), Уганди, Конго-Браззавіля та Сенегалу. Також не виключено, що буде президент Єгипту.

"Це перший візит президента Південно-Африканської Республіки за багато років. І це буде перший візит президента Замбії в Україну", - зазначила посол у ПАР.

За словами дипломата, питання продовольчої безпеки буде одним із ключових під час візиту африканських лідерів в Україну.

Крім цього, посол зазначила, що під час нещодавнього турне країнами Африки міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу прийняли не лише глави МЗС, а й президенти кожної з цих країн.

"Це означає, що Африка остаточно усвідомлює важливість України для неї", - сказала Абравітова.

Водночас вона зазначила, що після повномасштабного вторгнення РФ, "безумовно, кількість південноафриканців, які підтримують Україну, збільшилася".

"Це означає, що суспільство, бізнес, громадські організації, створюють всередині країни тиск, який спонукає уряд, принаймні, розпочинати діалог з Україною. І ось це наразі виливається в той візит африканських лідерів, який буде здійснено 16 числа в Україну, а потім вже в Росію. В інших країнах, я гадаю, що здебільшого така сама ситуація, відбувається трансформація", - пояснила посол України.

Зі свого боку президент Уганди Йовері Мусевені 14 червня написав у твіттері, що має позитивний результат тесту на коронавірус, тому не зможе приєднатися до делегації. Його замінить колишній прем'єр-міністр Уганди Рухакана Ругунда.

За його словами, шестеро президентів Африки з Коморських Островів, Єгипту, Південної Африки, Сенегалу, Конго-Браззавіля і Замбії мали прибути 15 червня до Польщі, щоб потім вирушити потягом до Києва.

Як повідомлялося, 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що і президент України Володимир Зеленський, і президент РФ Володимир Путін погодилися прийняти групу африканських лідерів для обговорення потенційного "мирного плану".

У ПАР заявили, що "хочуть залишатися неупередженими" і віддають перевагу діалогу, щоб покласти край війні в Україні.

Очікується, що африканські лідери запропонують Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо російські війська залишаються на її території. Ініціативу очолює президент Сенегалу Макі Салл.

Теги: #африка #україна #мирний_план

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