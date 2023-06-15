"Енергоатом" має у своєму розпорядженні деяку інформацію про підготовку росіянами переведення ЗАЕС-5 у "холодний" зупин – голова компанії

Український персонал окупованої РФ Запорізької АЕС не може самостійно здійснити переведення блоку №5 у "холодний" зупин, але є певна інформація, що так зване керівництво станції від "Росатома" дасть змогу це зробити, повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Працівники ЗАЕС можуть теоретично ініціювати переведення блоку №5 у "холодний" зупин, але фізично не можуть цього зробити, тому що ситуацію контролюють рашисти. Так зване керівництво станції поки що не виконує розпорядження ДІЯРУ, але, за нашою інформацією, готується перевести цей блок. Сам "холодний" зупин - це найбезпечніший стан експлуатації енергоблока за будь-яких умов", - сказав Котін журналістам під час відвідування однієї з АЕС у середу.

Водночас він назвав рішення Держатомрегулювання від 8 червня цього року про переведення в "холодний" зупин останнього з шести енергоблоків ЗАЕС, який перебуває в "гарячому" зупині, логічним після зниження рівня Каховського водосховища внаслідок підриву Каховської ГЕС та втрати можливості підживлювати ставок-охолоджувач ЗАЕС. За його словами, також є сподівання, що місія МАГАТЕ і безпосередньо глава агентства Рафаель Гроссі зможуть переконати окупантів забезпечити переведення блоку в "холодний" зупин.

Щодо питання виробництва пари для технологічних процесів, яку припинить виробляти блок №5 після переведення в "холодний" зупин, президент "Енергоатому" зауважив: "Деякі процеси з оброблення радіоактивних відходів беруть цю пару, але там абсолютна мінімальна кількість цієї речовини, тому можна це зупинити і не говорити про пару взагалі".

При цьому Котін пояснив, що відновити раніше виведену з експлуатації пуско-резервну котельню, з якої можна було б брати пару за умови зупинення всіх блоків, - "це багато місяців роботи".

"На ЗАЕС ця котельня була давно виведена з експлуатації, тому що ніхто взагалі не міг припустити, що всі шість енергоблоків самої АЕС, а також чотири енергоблоки ТЕС, що розташована поруч, можуть бути зупинені", - описав ситуацію голова НАЕК.

Міністр енергетики Герман Галущенко зі свого боку зазначив, що ситуація з підривом Каховської ГЕС і зниженням рівня Каховського водосховища була б критичною для ЗАЕС, якби станція працювала.

"Гроссі знає про цю проблему з непереведенням у "холодний" зупин. Я сподіваюся, він там буде і зможе у відповідний спосіб вплинути. Але наразі це не критично. Нині у мене важливіше питання: як ми будемо її запускати після деокупації. Треба буде шукати рішення, як забезпечити охолодження. Це черговий непростий виклик", - наголосив міністр.

За даними голови ДІЯРУ Олега Корікова, озвученими на брифінгу в Медіацентрі в Києві, у робочому стані енергоблок 1000 МВт споживає 10-15 млн куб. м води за рік.

Як повідомлялося, ДІЯРУ двома днями раніше заявила, що окупанти перешкоджають виконанню її розпорядження від 8 червня про переведення ЗАЕС-5 у стан "холодного" зупину, ухваленого після підриву Каховської ГЕС, щоб гарантувати безпечну експлуатацію станції в умовах зниження рівня Каховського водосховища і неможливості підживлювати ставок-охолоджувач ЗАЕС.

Відкладений із міркувань безпеки візит Гроссі 14 червня на ЗАЕС відбувається у четвер. 15 червня.