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11:28 15.06.2023

Дніпровська вода в Херсоні за добу стала чистішою, кисневість нормалізувалася - ОВА

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Дніпровська вода в Херсоні за добу стала чистішою, кисневість нормалізувалася - ОВА

Концентрація забруднювальних речовин у Дніпрі в районі Херсона демонструє зниження, свідчать результати проб, відібраних екологами 14 червня біля Антонівського залізничного мосту.

Як повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в четвер уранці, у пробах зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації завислих речовин у 1,44 раза: показник становить 36,0 мг/дм3. Також підвищено в 1,9 раза кількість заліза загального.

Решта показників не перевищують норми. Нафтопродуктів у воді не виявлено. Вміст розчиненого кисню становить 6,9 мг/дм3 за норми не менше ніж 4,00 мг/дм3.

Водночас в обладміністрації наголосили, що в населених пунктах, які пережили підтоплення, досі може бути небезпечно використовувати воду з криниць і відкритих водойм.

Як повідомлялося, станом на 13 червня спостерігалося перевищення в 1,76 раза завислих речовин у пробах дніпровської води, відібраних біля Антонівського залізничного мосту, заліза загального - у 2,8 раза. Вміст розчиненого кисню становив 3,8 мг/дм3 за норми не менше ніж 4,00 мг/дм3. Перевищень норм за іншими забруднювальними речовинами в Дніпрі не було.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України за результатами аналізу цих проб констатували відсутність значних відхилень і перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин.

 

Теги: #вода #дніпро #херсонська_область

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