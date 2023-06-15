Під Кремінною ліквідовано близько сотні окупантів, таку саму кількість поранено

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив про ліквідацію великої кількості російських військовослужбовців біля окупованого міста Кремінна.

"Не бережуть росіяни свій особовий склад. Із відкритих джерел стало відомо про масову загибель військових РФ під Кремінною. Це сталося в розташуванні однієї з дивізій, яку намагалися відправити в бій", - написав Лисогор у телеграмі в четвер уранці.

За його словами, ліквідовані окупанти очікували приїзду високопоставленого російського військового чиновника. "Там кілька годин чекали командування, яке мало особисто наказати та виголосити мотиваційну цитату. Генерал не доїхав, бо знав про "бавовну" або відчував її", - розповів голова обладміністрації.

За словами Лисогора, російські окупанти в Луганській області, як і раніше, активні, продовжують обстріл уже звільнених українських населених пунктів. "Цього разу під вогнем окупантів опинилися Новоселівське, Невське та Білогорівка. Артилерійського голоду у ворога немає", - повідомив він.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) із посиланням на власні російські джерела повідомляють про ліквідацію близько 100 російських військових унаслідок удару. "Дивізія прочекала дві години в одному місці на прибуття командувача 20 загальновійськової армії генерал-майора Сухраба Ахмедова та виголошення промови перед початком наступальної операції... Унаслідок удару української HIMARS загинуло близько 100 російських військовослужбовців і ще 100 були поранені", - ідеться у зведенні за 14 червня.

Водночас у ISW наголошують, що не спостерігали жодних візуальних підтверджень удару або його наслідків. "ISW спостерігала за обома дивізіями 20 армії, 144 і 3 мотострілецькими дивізіями, які діяли в районі Кремінної протягом останніх кількох місяців, і не змогла підтвердити, яку дивізію вразили українські війська", - наголошується в повідомленні.