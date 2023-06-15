Події

09:06 15.06.2023

Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках - Генштаб ЗСУ

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Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках - Генштаб ЗСУ

На Бердянському напрямку бої тривають біля села Макарівка, також відбуваються бойові зіткнення в районах сіл Новоданилівка (Мелітопольський району і Новопокровка (Пологівський район) Запорізької області, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне, мали успіх", - сказав Ковальов під час включення з Military Media Center.

"Там, де українські воїни обороняються, - жодної позиції не втрачено", - наголосив він.

 

Теги: #зсу #бої

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