Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках - Генштаб ЗСУ

На Бердянському напрямку бої тривають біля села Макарівка, також відбуваються бойові зіткнення в районах сіл Новоданилівка (Мелітопольський району і Новопокровка (Пологівський район) Запорізької області, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне, мали успіх", - сказав Ковальов під час включення з Military Media Center.

"Там, де українські воїни обороняються, - жодної позиції не втрачено", - наголосив він.