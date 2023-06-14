Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі, у рамках заходу всі російські припущення, що нібито хтось в Альянсі досі боїться Росії, мають бути розбиті, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови із польським лідером Анджеєм Дудою.

"Щойно говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Годинна розмова. Насамперед тематика безпеки, ситуація на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. Подякував за виконання попередніх оборонних домовленостей", - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, у розмові значну увагу було приділено довгостроковій безпеці та гарантіям миру, і не лише для України. При цьому Польща, як зазначив Зеленський, цілком реалістично сприймає потребу членства України в НАТО.

"І це об'єктивна потреба. Ми разом напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі. Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Повинні і можемо їх знешкодити. Дякую Польщі за підтримку України та реальне посилення НАТО", - заявив президент.