Події

23:43 14.06.2023

Конференція у Лондоні об 'єднає зусилля для відновлення нашої країни – Зеленський

1 хв читати
Конференція у Лондоні об 'єднає зусилля для відновлення нашої країни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав "вагомою" конференцію з відновлення України, яка наступного тижня відбудеться у Лондоні.

"Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об'єднає і політичні, і бізнес-зусилля для відновлення нашої країни та нормального життя наших людей", - сказав він у відеозверненні у середу.

"Ключовий український принцип простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться. Все відбудуємо, все відновимо і вже точно знаємо, які кроки, у якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію та нашим відновленням", - сказав він.

За словами президента, "коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії, і це буде". Щодня, готуючись до цієї лондонської конференції, сказав він, "проводимо тривалі та глибокі підготовчі наради".

"Усі потрібні державні інститути залучаються, робимо все, щоб під наше бачення, українське бачення, як і завжди, змістовне було підготовлено та відповідний рівень міжнародних домовленостей", - наголосив президент.

 

 

Теги: #україна #відновлення #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:10 15.06.2023
Єрмак із радником прем'єра Великобританії з нацбезпеки обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Єрмак із радником прем'єра Великобританії з нацбезпеки обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

23:45 14.06.2023
Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

23:22 14.06.2023
Депутати Європарламенту закликали запровадити нові санкції проти РФ та визначити заморожені активи російських олігархів на відновлення України у відповідь на підрив окупантами Каховської ГЕС

Депутати Європарламенту закликали запровадити нові санкції проти РФ та визначити заморожені активи російських олігархів на відновлення України у відповідь на підрив окупантами Каховської ГЕС

23:00 14.06.2023
Шмигаль обговорив із віце-канцлером ФРН посилення санкцій проти атомної сфери РФ

Шмигаль обговорив із віце-канцлером ФРН посилення санкцій проти атомної сфери РФ

21:59 14.06.2023
Внаслідок вечірнього обстрілу окупантами Херсона, поранено двох волонтерів – Офіс генпрокурора

Внаслідок вечірнього обстрілу окупантами Херсона, поранено двох волонтерів – Офіс генпрокурора

19:20 14.06.2023
Нідерланди оголосили про закупівлю для України чотирьох радарних систем VERA-EG на 150 млн євро та початок підготовки українських пілотів на F-16 уже найближчими місяцями

Нідерланди оголосили про закупівлю для України чотирьох радарних систем VERA-EG на 150 млн євро та початок підготовки українських пілотів на F-16 уже найближчими місяцями

19:18 14.06.2023
Сили оборони завдали 23 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали 23 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

17:12 14.06.2023
Якщо союзники затвердять модернізацію Комісії Україна - НАТО в Раду, Київ отримає рівні з союзниками права

Якщо союзники затвердять модернізацію Комісії Україна - НАТО в Раду, Київ отримає рівні з союзниками права

17:00 14.06.2023
Союзники з НАТО ще продовжують консультації про те, як саме на Вільнюському саміті буде прописана перспектива членства України - Столтенберг

Союзники з НАТО ще продовжують консультації про те, як саме на Вільнюському саміті буде прописана перспектива членства України - Столтенберг

10:10 14.06.2023
США поставлять Україні боєприпаси для ППО і РСЗВ, БТР, БМП, артилерійські снаряди - Пентагон

США поставлять Україні боєприпаси для ППО і РСЗВ, БТР, БМП, артилерійські снаряди - Пентагон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

Кулеба: Заснувати Раду Україна-НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати

Втрати України незрівнянно менші, ніж у ворога, - заступниця міністра оборони

В Одесі у четвер оголошено жалобу

Глава МАГАТЕ залишається в Україні

ОСТАННЄ

15 червня: Яке сьогодні свято

Вода розмиває кургани в Херсонській області та виносить історичні артефакти на береги - обладміністрація

Секретар РНБО України заявляє про неприйняття російського ядерного шантажу

Підрив ГЕС пошкодив 19 тис. будинків у Новій Каховці та трьох сусідніх селах - KSE

Споживчі настрої українців у травні значно покращилися після провалу у квітні - дослідження

Нідерланди, Ісландія та Латвія виділили близько EUR65 млн грантів у фонд URTF Світового банку для України

Мер Києва підтримав петицію проти перейменування вулиці в центрі міста на честь ексмера Омельченка

Окупанти завдали 37 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Просування ворога за минулий тиждень і два дні поточного не зафіксовано - Маляр

На сході України за добу відбулося 39 бойових зіткнень, усі атаки відбито - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА