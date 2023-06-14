Конференція у Лондоні об 'єднає зусилля для відновлення нашої країни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав "вагомою" конференцію з відновлення України, яка наступного тижня відбудеться у Лондоні.

"Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об'єднає і політичні, і бізнес-зусилля для відновлення нашої країни та нормального життя наших людей", - сказав він у відеозверненні у середу.

"Ключовий український принцип простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться. Все відбудуємо, все відновимо і вже точно знаємо, які кроки, у якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію та нашим відновленням", - сказав він.

За словами президента, "коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії, і це буде". Щодня, готуючись до цієї лондонської конференції, сказав він, "проводимо тривалі та глибокі підготовчі наради".

"Усі потрібні державні інститути залучаються, робимо все, щоб під наше бачення, українське бачення, як і завжди, змістовне було підготовлено та відповідний рівень міжнародних домовленостей", - наголосив президент.