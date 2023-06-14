Підрив ГЕС пошкодив 19 тис. будинків у Новій Каховці та трьох сусідніх селах - KSE

Унаслідок підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року лише в чотирьох населених пунктах лівобережної Херсонщини постраждало щонайменше 19 тисяч будинків, повідомив керівник проєктів із підтримки реформ Київської школи економіки (КШЕ) Максим Нефьодов, посилаючись на дані аналітичного проєкту "Росія заплатить".

"Перші дані від нашої команди щодо аналізу підтоплення населених пунктів Корсунка, Козачі Лагері, Нова Каховка та Райське після підриву Каховської ГЕС: постраждало більше 18 тисяч будинків", - повідомив він у фейсбуці у середу ввечері.

За його словами, у рамках спільного проєкту UNDP Ukraine, Вокс Україна, Kyiv School of Economics за підтримки European Union in Ukraine розпочато аналіз наслідків підтоплення будинків Херсонської області та оцінки збитків після підриву Каховської ГЕС. Отримали дані щодо населених пунктів, які прийняли на себе перший удар після прориву греблі ГЕС.

"Наша команда збирає дані для Міністерства економіки, яке координує оцінку пошкоджень, та Міністерства інфраструктури, яке формує реєстри пошкоджених громад та розробляє план відновлення постраждалих територій. Ці дані дозволять не лише мати незалежну аналітику завданих Росією збитків, а й оперативно і якісно спланувати відновлення постраждалих територій", - повідомив Нефьодов.

У згаданих населених пунктах виявлено різний рівень ризику затоплення 19 тисяч будинків і споруд. Повністю затоплено 9573 будинки, частково затоплено 2189 будинків, можливо затоплено 7206 будинків. Загальна площа затоплених будинків становить 2532 тис. кв. м.

За даними дослідження, у зоні лиха найбільше постраждали житлові будинки населення області - 57% усіх об'єктів, на другому місці - малі нежитлові споруди (42%), решта - громадські об'єкти.

З усіх уже проаналізованих населених пунктів найбільш затопленим є село Корсунка, де майже всі будинки повністю або частково в зоні затоплення.

Аналіз ґрунтується на супутникових зображеннях UNITAR, відкритих джерелах, зокрема про висоти з NASA DEM, та інших даних.