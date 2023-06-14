Події

19:12 14.06.2023

Окупанти завдали 37 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали 37 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти в ніч проти середи завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування "Калібр" і 10 іранських ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, ворог завдав за добу 37 авіаційних ударів по Україні, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Гірки Чернігівської області, Бударки та Веселе Харківської області, в районі Кислівки Харківської області, Іванівки, Спірного, Роздолівки, Левадного, Краматорська, Костянтинівки, Білої Гори, Золотої Ниви, Авдіївки та Новобахмутівки Донецької області.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міст Середина-Буда та Білопілля Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Торецьк, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Курахове та Вугледар Донецької області, Гуляйполе й Оріхів Запорізької області, Херсон і Берислав Херсонської області.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України продовжує залишатися високою", - наголосили в Генштабі.

Теги: #війна #обстріли #зведення

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