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18:38 14.06.2023

Кулеба: Заснувати Раду Україна-НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати

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Кулеба: Заснувати Раду Україна-НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує на важливості надання Україні перспективи членства в НАТО на саміті альянсу у Вільнюсі, запланованому на 11-12 липня цього року, повідомляється у телеграм-каналі українського зовнішньополітичного відомства в середу.

"Заснувати у Вільнюсі Раду Україна-НАТО, не здійснивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати. Україна потрібна НАТО як держава - член альянсу, а не просто привілейований партнер", - сказав Кулеба за підсумками розмови з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також висловив німецькій стороні вдячність за підтримку.

 

Теги: #нато #кулеба

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