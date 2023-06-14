Події

17:12 14.06.2023

Якщо союзники затвердять модернізацію Комісії Україна - НАТО в Раду, Київ отримає рівні з союзниками права

2 хв читати
Якщо союзники затвердять модернізацію Комісії Україна - НАТО в Раду, Київ отримає рівні з союзниками права

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що в разі затвердження союзниками підвищити рівень відносин з Україною з Комісії Україна - НАТО до Ради, Київ отримає рівні з членами альянсу права.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання про те, яка різниця між Комісією та Радою в разі ухвалення відповідного рішення.

"Є велика різниця між Комісією і Радою, коли йдеться про НАТО і структуру НАТО, тому що Комісія - це коли союзники зустрічаються з одним партнером. У рамках Комісії Україна - НАТО 31 союзник зустрічається з Україною. Ми не виробляємо рішення, у нас немає структури: це платформа, щоб консультуватися з партнером. Якщо союзники погодяться встановити Раду Україна - НАТО, то це означає, що це буде 32 рівних: 31 союзник і Україна сидітимуть за одним столом на рівних умовах. Це буде орган, який вироблятиме рішення і матиме глибоку структуру, з підкомітетами тощо", - пояснив Столтенберг.

За його словами, Рада є структурою "глибшої співпраці і відображатиме посилення політичного партнерства, відносин між Україною і союзниками з НАТО, які будуть на рівному рівні".

Водночас генсек відмовився відповідати на запитання, чи ухвалено вже союзниками з цього питання позитивне рішення на політичному рівні. "Ми працюємо над рішеннями, які ухвалюватимуться на саміті. Ми готуємо саміт, і одне з питань, яке є предметом обговорення союзниками - це питання посилення нашого політичного співробітництва з Україною через створення Ради Україна - НАТО. Але я не вдаватимусь в деталі і не оголошуватиму сьогодні будь-що. Особисто я переконаний, що це хороша дорога вперед, щоб робити з Україною ще більше і ставати ще ближче", - заявив він.

Теги: #нато #україна #столтенберг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 14.06.2023
Нідерланди оголосили про закупівлю для України чотирьох радарних систем VERA-EG на 150 млн євро та початок підготовки українських пілотів на F-16 уже найближчими місяцями

Нідерланди оголосили про закупівлю для України чотирьох радарних систем VERA-EG на 150 млн євро та початок підготовки українських пілотів на F-16 уже найближчими місяцями

19:18 14.06.2023
Сили оборони завдали 23 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали 23 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

18:38 14.06.2023
Кулеба: Заснувати Раду Україна-НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати

Кулеба: Заснувати Раду Україна-НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати

17:37 14.06.2023
Столтенберг: У контрнаступі українці демонструють професіоналізм, але без втрат, зокрема й натовського обладнання, не обійтися

Столтенберг: У контрнаступі українці демонструють професіоналізм, але без втрат, зокрема й натовського обладнання, не обійтися

17:00 14.06.2023
Союзники з НАТО ще продовжують консультації про те, як саме на Вільнюському саміті буде прописана перспектива членства України - Столтенберг

Союзники з НАТО ще продовжують консультації про те, як саме на Вільнюському саміті буде прописана перспектива членства України - Столтенберг

10:10 14.06.2023
США поставлять Україні боєприпаси для ППО і РСЗВ, БТР, БМП, артилерійські снаряди - Пентагон

США поставлять Україні боєприпаси для ППО і РСЗВ, БТР, БМП, артилерійські снаряди - Пентагон

20:57 13.06.2023
Єрмак очікує, що Індія візьме участь у Саміті миру, - розмова з радником прем'єра

Єрмак очікує, що Індія візьме участь у Саміті миру, - розмова з радником прем'єра

20:44 13.06.2023
Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

20:38 13.06.2023
ФРН і Польща близькі до угоди про створення центру техобслуговування німецької техніки для України - посол Німеччини

ФРН і Польща близькі до угоди про створення центру техобслуговування німецької техніки для України - посол Німеччини

20:26 13.06.2023
Залужний у розмові з генералом Міллі: На сході та півдні України важкі бої оборонного та наступального характеру, є успіхи

Залужний у розмові з генералом Міллі: На сході та півдні України важкі бої оборонного та наступального характеру, є успіхи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Заснувати Раду Україна-НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати

Втрати України незрівнянно менші, ніж у ворога, - заступниця міністра оборони

В Одесі у четвер оголошено жалобу

Глава МАГАТЕ залишається в Україні

Союзники з НАТО ще продовжують консультації про те, як саме на Вільнюському саміті буде прописана перспектива членства України - Столтенберг

ОСТАННЄ

Мер Києва підтримав петицію проти перейменування вулиці в центрі міста на честь ексмера Омельченка

Окупанти завдали 37 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Просування ворога за минулий тиждень і два дні поточного не зафіксовано - Маляр

На сході України за добу відбулося 39 бойових зіткнень, усі атаки відбито - Генштаб ЗСУ

Втрати України незрівнянно менші, ніж у ворога, - заступниця міністра оборони

В Одесі у четвер оголошено жалобу

Глава МАГАТЕ залишається в Україні

Всеукраїнська рада церков закликає владу не ухвалювати жодних законодавчих змін щодо узаконення одностатевих партнерств

Естонія відправляє Україні новий великий пакет спорядження для подолання наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС - прем'єр

Росіяни скористалися наслідками підриву Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму в Херсонській області - Маляр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА