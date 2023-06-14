Якщо союзники затвердять модернізацію Комісії Україна - НАТО в Раду, Київ отримає рівні з союзниками права

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що в разі затвердження союзниками підвищити рівень відносин з Україною з Комісії Україна - НАТО до Ради, Київ отримає рівні з членами альянсу права.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання про те, яка різниця між Комісією та Радою в разі ухвалення відповідного рішення.

"Є велика різниця між Комісією і Радою, коли йдеться про НАТО і структуру НАТО, тому що Комісія - це коли союзники зустрічаються з одним партнером. У рамках Комісії Україна - НАТО 31 союзник зустрічається з Україною. Ми не виробляємо рішення, у нас немає структури: це платформа, щоб консультуватися з партнером. Якщо союзники погодяться встановити Раду Україна - НАТО, то це означає, що це буде 32 рівних: 31 союзник і Україна сидітимуть за одним столом на рівних умовах. Це буде орган, який вироблятиме рішення і матиме глибоку структуру, з підкомітетами тощо", - пояснив Столтенберг.

За його словами, Рада є структурою "глибшої співпраці і відображатиме посилення політичного партнерства, відносин між Україною і союзниками з НАТО, які будуть на рівному рівні".

Водночас генсек відмовився відповідати на запитання, чи ухвалено вже союзниками з цього питання позитивне рішення на політичному рівні. "Ми працюємо над рішеннями, які ухвалюватимуться на саміті. Ми готуємо саміт, і одне з питань, яке є предметом обговорення союзниками - це питання посилення нашого політичного співробітництва з Україною через створення Ради Україна - НАТО. Але я не вдаватимусь в деталі і не оголошуватиму сьогодні будь-що. Особисто я переконаний, що це хороша дорога вперед, щоб робити з Україною ще більше і ставати ще ближче", - заявив він.