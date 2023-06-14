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12:52 14.06.2023

МЗС України спростувало інформацію про нібито призупинення друку закордонних паспортів

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МЗС України спростувало інформацію про нібито призупинення друку закордонних паспортів

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростував інформацію в ЗМІ про нібито припинення друку закордонних паспортів для МЗС через відсутність договору з поліграфкомбінатом "Україна".

"Ця інформація не відповідає дійсності", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Спікер МЗС зазначив, що 8 червня МЗС і поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тис. паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

За його словами, вже 9 червня на замовлення МЗС було надруковано і відвантажено першу партію в 41 тис. паспортів.

"Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах", - додав Ніколенко.

Українці, які перебувають за кордоном, можуть перевірити статус виготовлення свого паспорта на сайті https://passport.mfa.gov.ua.

У МЗС наголосили, що українські посольства та консульства продовжують оформляти та видавати паспорти у штатному режимі.

Теги: #закордонні_паспорти #мзс_україни

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