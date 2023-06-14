Мінкультури закликає протидіяти пограбуванню археологічних об'єктів у постраждалих від підриву Каховської ГЕС областях

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає вжити заходів протидії пограбуванню археологічних об'єктів в областях, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

"Наслідком катастрофи на Каховській ГЕС стало розкрадання копачами-грабіжниками археологічних об'єктів. Сотні об'єктів культурної спадщини на території спричиненої росіянами масштабної катастрофи - підриву Каховської ГЕС - були пошкоджені, затоплені або, як самі споруди ГЕС, знищені навмисне. Однак чи не найбільших втрат може зазнати безцінна археологічна спадщина України", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві заявляють, що під час створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об'єкти різних періодів, а різке падіння рівня води після підриву греблі та розмивання берегів і затоплення територій нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини в регіоні.

"На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської області активізувалися копачі-грабіжники, що визбирують цінні предмети з допомогою металодетекторів", - заявили в Мінкультури.

У зв'язку з цим міністерство звернулося до керівників обласних військових адміністрацій постраждалих областей, а також до Міністерства внутрішніх справ і правоохоронних органів для ефективної протидії пограбуванню археологічних об'єктів.

"Задля моніторингу, фіксації пошкоджень та інших невідкладних робіт об'єднують зусилля науковці-археологи, музейники, пам’яткоохоронці та правоохоронці. Відповідну дорожню карту фахівці МКІП обговорили з Інститутом археології НАН України та іншими партнерами, а також із Національним заповідником "Хортиця". Роботи з моніторингу та фіксації стану об'єктів тривають від перших днів зміни рівня води в Каховському водосховищі, зокрема в Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.