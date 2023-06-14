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10:39 14.06.2023

СБУ викрила київську компанію, яка допомагала "Росатому" будувати п'ять АЕС у різних країнах

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СБУ викрила київську компанію, яка допомагала "Росатому" будувати п'ять АЕС у різних країнах

Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування: за підозрою в пособництві державі-агресору заарештовано гендиректора компанії та двох його підлеглих.

У повідомленні української спецслужби в середу зазначено, що це конструкторське бюро є монополістом у галузі розроблення, серійного виготовлення та постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій.

До лютого 2022 року, за інформацією СБУ, компанія експортувала свою продукцію до РФ через власного дилера в Москві.

"Основним замовником була російська державна корпорація "Росатом", яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на п'яти атомних електростанцій у різних країнах світу", - йдеться в повідомленні.

У СБУ наголошують: "Київське бюро продовжило цю співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і введення санкцій проти "Росатома".

Згідно з повідомленням спецслужби, для цього було розроблено схему обходу санкційних обмежень. "Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми. При виїзді з України товар "переоформлювали" на фактичних отримувачів – підконтрольні "Росатому" компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав "за новим маршрутом", - пояснюють у СБУ.

При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники "Росатома" здійснювали в режимі онлайн.

За оперативними даними, від початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь Росії на суму майже 42 млн гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро та двом його підлеглим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами незаконної діяльності.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину та притягнути до відповідальності інших учасників оборудки.

Теги: #сбу #росатом #київ #санкції #компанія

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