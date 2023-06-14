Уночі було влучання "Шахедів" в об'єкт інфраструктури у Світловодську, постраждалих немає - Кіровоградська ОВА

Росіяни атакували вночі "Шахедами" Кіровоградщину, є влучання в об'єкт інфраструктури у Світловодську, ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання "Шахедів" в об'єкт інфраструктури у Світловодську. Пожежу оперативно локалізовано. Обійшлося без загиблих і травмованих", - написав він у телеграм-каналі вранці в середу.