Події

10:04 14.06.2023

Уночі було влучання "Шахедів" в об'єкт інфраструктури у Світловодську, постраждалих немає - Кіровоградська ОВА

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Уночі було влучання "Шахедів" в об'єкт інфраструктури у Світловодську, постраждалих немає - Кіровоградська ОВА

Росіяни атакували вночі "Шахедами" Кіровоградщину, є влучання в об'єкт інфраструктури у Світловодську, ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання "Шахедів" в об'єкт інфраструктури у Світловодську. Пожежу оперативно локалізовано. Обійшлося без загиблих і травмованих", - написав він у телеграм-каналі вранці в середу.

Теги: #кіровоградська_обл #шахеди

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