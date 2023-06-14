Події

09:28 14.06.2023

Сили оборони за добу завдали 13 авіаударів по скупченню противника, знищили 2 БПЛА

1 хв читати
Сили оборони за добу завдали 13 авіаударів по скупченню противника, знищили 2 БПЛА

Сили оборони за добу 13 разів атакували з авіації місця скупчення російської армії, чотири рази вдарили по зенітно-ракетних комплексах, ліквідували два ворожі БПЛА, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили два ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - зазначено у зведенні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили пункт управління, вісім районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теги: #авіаудари #сили_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 13.06.2023
Ворог намагається повернути під свій контроль деокуповане село Макарівку, стираючи його з лиця землі - Сили оборони України

Ворог намагається повернути під свій контроль деокуповане село Макарівку, стираючи його з лиця землі - Сили оборони України

11:09 10.06.2023
Сили оборони просунулися до 1,4 км на деяких ділянках за добу

Сили оборони просунулися до 1,4 км на деяких ділянках за добу

11:05 10.06.2023
Сили оборони за добу знищили 4 пункти управління противника та завдали ударів по 25 місцях скупчення окупантів - Military Media Center

Сили оборони за добу знищили 4 пункти управління противника та завдали ударів по 25 місцях скупчення окупантів - Military Media Center

18:52 08.06.2023
Сили оборони завдали 24 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали 24 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

11:18 08.06.2023
На більшості напрямків фронту ініціатива належить Україні - британська розвідка

На більшості напрямків фронту ініціатива належить Україні - британська розвідка

14:30 06.06.2023
Сили оборони України про вплив підриву Каховської ГЕС на подальші дії: Нас нічого не лякає

Сили оборони України про вплив підриву Каховської ГЕС на подальші дії: Нас нічого не лякає

10:21 29.05.2023
Сирський: Українські сили оборони відбивають спроби ворога просунутися на лиманському напрямку та готуються до активних наступальних дій

Сирський: Українські сили оборони відбивають спроби ворога просунутися на лиманському напрямку та готуються до активних наступальних дій

13:25 24.05.2023
"Укртатнафта" перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, не сплачених колишніми власниками, кошти спрямують Силам оборони

"Укртатнафта" перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, не сплачених колишніми власниками, кошти спрямують Силам оборони

18:49 18.05.2023
Українська авіація за добу завдала шести ударів по місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала шести ударів по місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

14:42 20.03.2023
У Силах оборони не виключають, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом

У Силах оборони не виключають, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВАКС засудив колишнього суддю Чауса до 10 років позбавлення волі

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 12, від опіків помер чоловік

ЗСУ за добу ліквідували 680 окупантів, 17 артилерійських систем, 15 БПЛА, 13 крилатих ракет, 18 танків противника

Унаслідок ракетної атаки в Одесі три людини загинули, 13 дістали поранення - ОК "Південь"

На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський

ОСТАННЄ

Над Україною вночі ліквідовано 12 повітряних цілей противника - Повітряні сили

У напрямку Токмака Запорізької області зафіксовано рух російських автоколон із награбованою побутовою технікою - Генштаб ЗСУ

В Україні загинули 488 дітей унаслідок збройної агресії РФ

ВАКС засудив колишнього суддю Чауса до 10 років позбавлення волі

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 12, від опіків помер чоловік

ЗСУ за добу ліквідували 680 окупантів, 17 артилерійських систем, 15 БПЛА, 13 крилатих ракет, 18 танків противника

Унаслідок ракетної атаки в Одесі три людини загинули, 13 дістали поранення - ОК "Південь"

14 червня: Яке сьогодні свято

На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський

Україна опрацьовує варіанти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА