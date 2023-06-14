Сили оборони за добу завдали 13 авіаударів по скупченню противника, знищили 2 БПЛА

Сили оборони за добу 13 разів атакували з авіації місця скупчення російської армії, чотири рази вдарили по зенітно-ракетних комплексах, ліквідували два ворожі БПЛА, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили два ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - зазначено у зведенні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили пункт управління, вісім районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.