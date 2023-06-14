Події

08:59 14.06.2023

ЗСУ за добу ліквідували 680 окупантів, 17 артилерійських систем, 15 БПЛА, 13 крилатих ракет, 18 танків противника

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ЗСУ за добу ліквідували 680 окупантів, 17 артилерійських систем, 15 БПЛА, 13 крилатих ракет, 18 танків противника

 

За добу ЗСУ знищили 680 окупантів, 17 артилерійських систем, 15 БПЛА, 13 крилатих ракет, 18 танків, 11 бронемашин, 14 од. автомашин і спецтехніки, 2 реактивні системи залпового вогню та 1 ППО противника, повідомляють у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.06. 23 орієнтовно становили: особового складу близько 217330 (+680) осіб, танків - 3943 (+8) од., бойових броньованих машин - 7653 (+11) од., артилерійських систем - 3783 (+17) од., РСЗВ - 603 (+2) од., засобів ППО - 364 (+1) од., літаків - 314 (+0) од., гелікоптерів - 300 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3324 (+15) од., крилатих ракет - 1196 (+13) од., кораблів/катерів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6482 (+9) од., спеціальної техніки/спеціального обладнання - 516 (+5) од.", - зазначено у зведенні.

Теги: #зсу #втрати #ворог

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