Події

23:35 13.06.2023

На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський

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На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський


Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на різних ділянках фронту є рух уперед.
"Приміром, Бахмутський напрямок - а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ... На різних ділянках є рух уперед", - сказав він у відеозверненні у вівторок.
"Підрозділи ВСУВ "Таврія" - в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупантів є рух уперед! Дякую, воїни! Дякую за кожен крок і кожен метр української землі, яка визволяється від російського зла", - сказав він.

Теги: #контрнаступ #таврійський #зеленський #бахмутський_напрямок

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