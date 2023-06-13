На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський



Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на різних ділянках фронту є рух уперед.

"Приміром, Бахмутський напрямок - а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ... На різних ділянках є рух уперед", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Підрозділи ВСУВ "Таврія" - в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупантів є рух уперед! Дякую, воїни! Дякую за кожен крок і кожен метр української землі, яка визволяється від російського зла", - сказав він.