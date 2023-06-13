Кулеба запросив Перу долучитися до зусиль із притягнення Росії до відповідальності

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Перу Аною Сесилією Гервасі, обговорив із нею українську Формулу миру та запросив долучитися до зусиль із притягнення Росії до відповідальності.

"Я говорив із моєю перуанською колегою Аною Сесилією Гервасі. Я вдячний Перу за принципову позицію, згідно з якою війна має бути негайно припинена, а Росія повинна вивести свої війська з України. Я запросив Перу приєднатися до Формули миру президента Зеленського та зусиль із притягнення Росії до відповідальності", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.