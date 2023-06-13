Залужний у розмові з генералом Міллі: На сході та півдні України важкі бої оборонного та наступального характеру, є успіхи

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі ситуацію на фронті напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

"Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" обговорили пріоритети для української армії.

"Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби. Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України", - заявив Залужний.