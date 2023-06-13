Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

Президент України Володимир Зеленський доручив розробити проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу, який був би скоординований із позицією партнерів України, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України", - йдеться в повідомленні на сайті президента у вівторок.

Як наголошується в повідомленні, глава держави акцентував, що окупаційні російські війська в Україні вдаються до найтяжчих форм агресії: незаконної анексії територій, убивств, катувань, зґвалтування мирного населення, геноциду, знищення об'єктів цивільної інфраструктури тощо.

"Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість", - зазначив президент.

За його словами, без покарання РФ за злочин агресії світову архітектуру безпеки буде зруйновано, і більше жодна країна не почуватиметься захищеною.

Як повідомляє пресслужба, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що жорстокість ведення цієї війни з боку російського керівництва та військових переходить усі допустимі межі.

Зеленський доручив розробити проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН про необхідність створення Спеціального міжнародного трибуналу, який був би скоординований із позицією партнерів України.

Також на зустрічі було ухвалено рішення проаналізувати механізм формування трибуналу шляхом підписання низкою країн-партнерів відповідної міжнародної угоди. При цьому для решти держав залишиться можливість, не будучи засновниками трибуналу, підтримувати його діяльність і визнавати рішення.