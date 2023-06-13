Події

19:42 13.06.2023

Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

2 хв читати
Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

Президент України Володимир Зеленський доручив розробити проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу, який був би скоординований із позицією партнерів України, повідомляє пресслужба глави держави.
"Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України", - йдеться в повідомленні на сайті президента у вівторок.
Як наголошується в повідомленні, глава держави акцентував, що окупаційні російські війська в Україні вдаються до найтяжчих форм агресії: незаконної анексії територій, убивств, катувань, зґвалтування мирного населення, геноциду, знищення об'єктів цивільної інфраструктури тощо.
"Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість", - зазначив президент.
За його словами, без покарання РФ за злочин агресії світову архітектуру безпеки буде зруйновано, і більше жодна країна не почуватиметься захищеною.
Як повідомляє пресслужба, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що жорстокість ведення цієї війни з боку російського керівництва та військових переходить усі допустимі межі.
Зеленський доручив розробити проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН про необхідність створення Спеціального міжнародного трибуналу, який був би скоординований із позицією партнерів України.
Також на зустрічі було ухвалено рішення проаналізувати механізм формування трибуналу шляхом підписання низкою країн-партнерів відповідної міжнародної угоди. При цьому для решти держав залишиться можливість, не будучи засновниками трибуналу, підтримувати його діяльність і визнавати рішення.

Теги: #україна #зеленський #проєкт #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 13.06.2023
Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

20:38 13.06.2023
ФРН і Польща близькі до угоди про створення центру техобслуговування німецької техніки для України - посол Німеччини

ФРН і Польща близькі до угоди про створення центру техобслуговування німецької техніки для України - посол Німеччини

20:26 13.06.2023
Залужний у розмові з генералом Міллі: На сході та півдні України важкі бої оборонного та наступального характеру, є успіхи

Залужний у розмові з генералом Міллі: На сході та півдні України важкі бої оборонного та наступального характеру, є успіхи

20:25 13.06.2023
Резніков переговорив з Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Резніков переговорив з Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

19:56 13.06.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, бібліотеку та газопровід

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, бібліотеку та газопровід

19:44 13.06.2023
США надають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

США надають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

19:43 13.06.2023
Велика Британія оголосила про додаткову військову допомогу Україні на 92 млн фунтів стерлінгів - ЗМІ

Велика Британія оголосила про додаткову військову допомогу Україні на 92 млн фунтів стерлінгів - ЗМІ

19:16 13.06.2023
Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

15:22 13.06.2023
Єврокомісія готує пілотний проєкт гарантій експорту в Україну і сприяє страхуванню воєнних ризиків - віцепрезидент

Єврокомісія готує пілотний проєкт гарантій експорту в Україну і сприяє страхуванню воєнних ризиків - віцепрезидент

14:18 13.06.2023
Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 36 осіб

Російські окупанти за добу завдали 29 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Столтенберг: Українці просуваються вперед, і що більше територій вони звільнять, то ймовірніше Путін зрозуміє, що не виграє цю війну агресії

Місцевій владі Херсонської області доручено організувати обстеження пошкоджених будівель і споруд - Шмигаль

ОСТАННЄ

Кулеба запросив Перу долучитися до зусиль із притягнення Росії до відповідальності

Кулеба запросив Йорданію взяти участь у реалізації української Формули миру

Кулеба запросив Йорданію взяти участь у реалізації української Формули миру

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 36 осіб

Подати заявку на "єВідновлення" через ЦНАП, нотаріуса або орган соцзахисту можна буде після розробки технічного функціоналу - експерт

Російські окупанти за добу завдали 29 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Держприкордонслужба: засвідчення підпису на заяві про виїзд дитини за кордон, виконане без спеціальних бланків нотаріуса, з 23 травня не обов'язкове

Окупанти зберігають присутність у районах, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, обстрілюють евакуаційні пункти - Генштаб ЗСУ

Столтенберг: Українці просуваються вперед, і що більше територій вони звільнять, то ймовірніше Путін зрозуміє, що не виграє цю війну агресії

Трамп у вівторок постане перед судом у Маямі у справі про приховування секретних документів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА