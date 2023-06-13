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19:17 13.06.2023

Держприкордонслужба: засвідчення підпису на заяві про виїзд дитини за кордон, виконане без спеціальних бланків нотаріуса, з 23 травня не обов'язкове

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Засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини віком до 16 років за кордон, виконане без спеціальних бланків нотаріуса, з 23 травня 2023 року не передбачено, повідомляє Державна прикордонна служба (ДПС).
"З 23 травня цього року не передбачено засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, викладеної без використання спеціальних бланків нотаріальних документів", - ідеться в повідомленні ДПС на сторінці у фейсбуці у вівторок.
Як уточнює ДПС, "засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, здійснені до 23 травня без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу з нанесеними на них реквізитами нотаріуса, залишаються дійсними. Мова йде про заяви щодо надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, оформлені в нотаріусів відповідно до питань нотаріату в умовах воєнного стану".
Водночас, як зазначає ДПС, це не стосується умови перетину кордону під час дії воєнного стану, коли виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі третіх осіб, уповноважених одним із батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.

Теги: #діти #кордон #умови

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