Події

19:15 13.06.2023

Окупанти зберігають присутність у районах, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, обстрілюють евакуаційні пункти - Генштаб ЗСУ

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Окупанти зберігають присутність у районах, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, обстрілюють евакуаційні пункти - Генштаб ЗСУ

У затопленій Голій Пристані Херсонської області окупанти зберігають свою присутність, обстрілюють евакуаційні пункти та звинувачують у цьому підрозділи Збройних сил України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"У свою чергу окупаційна так звана влада примушує місцеве населення говорити на відеокамеру слова вдячності підрозділам "МЧС РФ" за начебто порятунок та евакуацію. Хоча весь цей час, так і не дочекавшись допомоги від окупаційної влади, люди були змушені самотужки рятувати одне одного. Після стабілізації ситуації та відходу води, повертаючись у місто, люди стають свідками мародерства та пограбувань власних осель", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Теги: #херсонщина #затоплення #окупанти

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