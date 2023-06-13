Київський метрополітен отримав із Варшави другу партію із шести вагонів

Київський метрополітен минулого тижня отримав другу партію вагонів від метрополітену Варшави в кількості шість штук, тепер їх у розпорядженні столичного метро 12, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Минулого тижня до столиці прибули ще шість вагонів від варшавського метрополітену. Наразі метрополітен Києва отримав 12 вагонів із 60", - повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"Для столичного метрополітену це відчутна підтримка від європейських колег, адже більша частина рухомого складу виготовлена за радянських часів. Як і будь-яка техніка, поїзди метро потребують планових ремонтів, тому отримані вагони будуть використані як технічні донори для заміни обладнання, вузлів і деталей наявного парку вагонів метрополітену при проведенні їх технічного обслуговування та ремонту", - зазначив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, слова якого наводить пресслужба КМДА.

Як зазначається, варшавський метрополітен поетапно передає 60 вагонів серії 81-717 київському метрополітену. Перше зчеплення із шести вагонів прибуло до столиці наприкінці квітня. Загалом постачання всіх вагонів планується завершити до кінця поточного року.