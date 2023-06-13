Київ виділить 300 млн грн на встановлення модульних бетонних укриттів, зокрема на територіях шкіл і дитсадків - мер

Понад 200 модульних бетонних укриттів буде придбано і встановлено в Києві, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення... Голови районів також мають надати інформацію щодо необхідності встановлення таких модулів на територіях шкіл і дитсадків, де немає підземних укриттів", - написав Кличко у телеграмі у вівторок.

За його словами, відповідне рішення ухвалили у вівторок на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Йдеться про придбання та встановлення 200-250 модульних бетонних укриттів. На це місто виділить 300 млн грн", - розповів Кличко.