В українській розвідці розглядають різні сценарії цілей мінування російськими окупантами "Кримського титану" - Юсов

Можливими сценаріями цілей мінування російськими окупантами хімзаводу "Кримський титан" в Армянську (Крим) може бути демонстративний шантаж, виведення з ладу підприємства на випадок відступу, здійснення терористичного акту, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Так, дійсно є така інформація. Джерела її підтверджують. Сценарії можуть бути різні. Насамперед це може бути демонстративний шантаж, тобто продовження терористичного шантажу, який ми бачимо по ЗАЕС та інших об'єктах. Також це сценарій виведення з ладу підприємства на випадок відступу і втечі рашистських окупантів", - сказав він в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Юсов наголосив, що деіндустріалізація України та знищення економічних потужностей є однією з цілей путінської війни.

"Тому ми бачимо вивезення українських підприємств, бачимо пограбовані українські цехи. Ця практика була на окупованому Донбасі весь час, і це триває на окупованих територіях", - зазначив він.

Третім можливим сценарієм в українській розвідці назвали повномасштабний теракт, як той, що окупанти здійснили на Каховській ГЕС.

"Усі ці сценарії відпрацьовують. Ми розуміємо, що маємо справу з воєнними злочинцями і країною-агресором. Тому Україна і світ мають бути до цього готові", - сказав Юсов.

Раніше в ГУР повідомляли, що на території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про можливе зупинення "Кримського титану". Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії РФ протягом останніх кількох днів мінують цехи підприємства, які продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській і прилеглій території.

"Теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками", - йдеться в повідомленні ГУР.