Події

11:37 13.06.2023

Російські окупанти обстріляли дитбудинок у Сумській області, дітей евакуйовано - ОВА

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Російські окупаційні війська обстріляли дитячий будинок-інтернат у Білопільській громаді Сумської області, повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

"Сьогодні о 05:10, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих та травмованих немає", - розповів очільник Сумщини Володимир Артюх.

За його словами, усіх 135 підопічних інтернату евакуйовано до безпечних місць, вісьмох із них забрали до себе батьки або опікуни.

 

Теги: #дитбудинок #обстріл #сумська_область

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