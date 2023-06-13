Російські окупанти обстріляли дитбудинок у Сумській області, дітей евакуйовано - ОВА

Російські окупаційні війська обстріляли дитячий будинок-інтернат у Білопільській громаді Сумської області, повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

"Сьогодні о 05:10, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих та травмованих немає", - розповів очільник Сумщини Володимир Артюх.

За його словами, усіх 135 підопічних інтернату евакуйовано до безпечних місць, вісьмох із них забрали до себе батьки або опікуни.