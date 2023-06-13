У херсонському мікрорайоні Острів протягом тижня проводитимуть ліквідаційні та стабілізаційні заходи - Клименко

Найближчим часом мікрорайон Острів у Херсоні обстежать вибухотехніки, потім стабілізаційні роботи розпочнуть комунальники, повідомляє МВС із посиланням на міністра внутрішніх справ, керівника робіт із ліквідації наслідків вибуху ГЕС Ігоря Клименка під час засідання штабу.

"Найближчим часом вулиці мікрорайону будуть обстежені вибухотехніками. Після цього роботи розпочнуть комунальники. 13 червня рівень води у мікрорайоні Острів сягає 2.91 м, вода сходитиме ще упродовж кількох днів", - ідеться в повідомленні міністерства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією МВС, повідомлення про спалах інфекційних хвороб у регіоні відсутні.

"У Нововоронцовській громаді енергетики вранці підключили до живлення свердловину, яка забезпечить жителів водою", - зазначається в повідомленні.

Клименко доручив посадовцям обласних військових адміністрацій найближчим часом виїхати з робочими візитами до постраждалих громад, щоб зафіксувати наявні проблеми.