Для нападу на Київ ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, запущені з району Каспію

Російські окупаційні війська у ніч на вівторок із району Каспійського моря застосували крилаті ракети типу Х-101/555 для нападу на Київ, всі ворожі цілі ліквідовані, подробиці згодом, повідомила прес-служба Київської міської військової.

"Попередньо для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, які традиційно випустили стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з району Каспійського моря", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони.

Інформація про жертви чи руйнування поки не надходила.

Дані оперативного будівництва збираються та уточнюються.