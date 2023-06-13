Події

04:51 13.06.2023

Для нападу на Київ ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, запущені з району Каспію

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Російські окупаційні війська у ніч на вівторок із району Каспійського моря застосували крилаті ракети типу Х-101/555 для нападу на Київ, всі ворожі цілі ліквідовані, подробиці  згодом, повідомила прес-служба Київської міської військової.

"Попередньо для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, які традиційно випустили стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з району Каспійського моря", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони.

Інформація про жертви чи руйнування поки не надходила.

Дані оперативного будівництва збираються та уточнюються.

Теги: #атака #україна #київ #ракети

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