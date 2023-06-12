У партнерів немає сумнівів, що Україна не причетна до підриву греблі Каховської ГЕС, консенсус про винуватість РФ вибудовується - Кулеба

Партнери не мають сумнівів, що підрив греблі Каховської ГЕС здійснила не Україна, але консенсус про те, що РФ безпосередньо винна в катастрофі ще вибудовується, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вибудовується консенсус про те, що РФ винна в підриві греблі, але заголовки про це збирають набагато менше переглядів, ніж у перший день терористичного акту. Помилка західних медіа, свідома чи ні, у розподілі відповідальності за теракт - завдала великої шкоди правді про цю історію", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в понеділок.

Він наголосив, що тепер доводиться "надзусиллями вивертати цю історію в бік правди".

За словами міністра, у партнерів немає сумнівів, що підрив здійснила не Україна.

"Логіка така: у будь-якому разі винна Росія, оскільки підрив є результатом саме російської агресії проти України. А чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони хотіли щось менше зробити, але щось пішло не за планом - це ще не встановлено, тут ще зберігаються різні думки. Але те, що це справа рук РФ - тут вибудовується консенсус", - зазначив глава МЗС.