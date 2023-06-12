РФ все ще не надала гарантії безпеки ООН для відправлення їхньої місії з евакуації людей із лівобережжя Херсонщини - Кулеба

РФ станом на сьогодні все ще не надала гарантії безпеки ООН для відправлення їхньої місії з евакуації людей із лівобережжя Херсонської області у зв'язку з підривом окупантами Каховської ГЕС, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли з ООН минулого четверга, координаторка ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла мені подвоїти зусилля з надання допомоги, вони справді зробили це. І вони пообіцяли підготувати місії, готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб допомогти полегшити гуманітарні наслідки катастрофи. Місію сформовано. ООН скерувала запит на гарантії безпеки Україні та РФ - як окупанту", - сказав міністр в ефірі телемарафону "Єдині новини" в понеділок.

Він наголосив, що Україна миттєво надала такі гарантії безпеки. "Ми зробили все, щоб ООН могла дістатися на лівий берег до наших громадян і допомогти їм. РФ станом на цей момент відповіді не надала", - сказав Кулеба.

Зі свого боку від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) такого запиту на отримання гарантій не було, повідомив міністр.

"Ми бачимо, що вони почали працювати на правому березі, але що стосується лівого берега - тільки ООН звернулася", - додав він.