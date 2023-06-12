На Херсонщині кількість загиблих через підрив РФ Каховської ГЕС збільшилася до десяти осіб - влада

У Херсоні виявлено тіла ще двох мирних жителів, загиблих унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомив голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні в одному з районів міста виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка. Загалом нині відомо про десятьох загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що ще 20 осіб поранені, зокрема п'ятеро поліцейських і двоє рятувальників.

Безвісти зниклими вважаються 35 осіб, серед них семеро дітей.

Міністр внутрішніх справ України, керівник робіт із ліквідації наслідків підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції Ігор Клименко зі свого боку заявив про 41 зниклого безвісти.

"Вода почала відступати. Зафіксоване зранку число евакуйованих громадян не змінилось. Наразі відомо про десятьох загиблих: по Херсону та області. Також фіксуємо 41 особу як зниклу безвісти", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що підтопленими залишаються 3 653 домоволодіння.