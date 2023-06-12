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19:30 12.06.2023

Українська авіація завдала восьми ударів по місцях скупчення окупантів, збито вертоліт і дрон противника - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація завдала восьми ударів по місцях скупчення окупантів, збито вертоліт і дрон противника - Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу восьми ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці у понеділок, українські захисники також знищили ворожий гелікоптер Ка-52 і БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії впродовж доби вразили три пункти управління, два зенітно-ракетні комплекси, район зосередження особового складу противника і три його артилерійські підрозділи на вогневих позиціях.

"Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів", - ідеться у зведенні.

Крім того, у Генштабі повідомляють про збільшення випадків дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-Z" російських окупаційних військ, які дедалі частіше самовільно залишають бойові позиції на тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

"Також відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом", - повідомляють у зведенні Генштабу.

Теги: #війна #збитки #зведення

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