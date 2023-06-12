Події

19:18 12.06.2023

На сході України відбулося за добу 23 бойові зіткнення, усі атаки окупантів відбито - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
На сході України відбулося за добу 23 бойові зіткнення, усі атаки окупантів відбито - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, де впродовж доби відбулося 23 бойових зіткнення, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці у понеділок.

"На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого... На авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії в напрямку Авдіївки, успіху не мав... На мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі 14 ворожих атак у районі міста Мар'їнка", - йдеться у зведенні.

На шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії в напрямку Благодатного.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На волинському та поліському оперативна обстановка без суттєвих змін, розповіли в Генштабі.

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 12.06.2023
Українська авіація завдала восьми ударів по місцях скупчення окупантів, збито вертоліт і дрон противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала восьми ударів по місцях скупчення окупантів, збито вертоліт і дрон противника - Генштаб ЗСУ

19:19 11.06.2023
За добу війська РФ завдали по території України 25 авіаударів і 30 разів обстріляли з РСЗВ, на фронті відбулося 19 бойових зіткнень

За добу війська РФ завдали по території України 25 авіаударів і 30 разів обстріляли з РСЗВ, на фронті відбулося 19 бойових зіткнень

19:07 11.06.2023
Українська авіація шість разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано два пункти управління та два артпідрозділи окупантів

Українська авіація шість разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано два пункти управління та два артпідрозділи окупантів

19:04 11.06.2023
Серед військового складу РФ відзначається пригнічений настрій через нерозуміння цілей бойових дій в Україні

Серед військового складу РФ відзначається пригнічений настрій через нерозуміння цілей бойових дій в Україні

07:17 11.06.2023
Українська авіація 16 разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано 2 пункти управління, 4 БПЛА противника

Українська авіація 16 разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано 2 пункти управління, 4 БПЛА противника

07:12 11.06.2023
У Луганській і Донецькій областях тривають важкі бої, за добу - 35 бойових зіткнень

У Луганській і Донецькій областях тривають важкі бої, за добу - 35 бойових зіткнень

07:06 11.06.2023
Серед російських мобілізованих почастішали випадки саботажу, дезертирів відправляють на "м'ясні штурми"

Серед російських мобілізованих почастішали випадки саботажу, дезертирів відправляють на "м'ясні штурми"

19:24 10.06.2023
Українська авіація за добу 15 разів атакувала зосередження противника

Українська авіація за добу 15 разів атакувала зосередження противника

19:08 10.06.2023
Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати

Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати

19:05 10.06.2023
За добу ЗС України знищили дві крилаті ракети і 20 БПЛА, на фронті було 28 бойових зіткнень

За добу ЗС України знищили дві крилаті ракети і 20 БПЛА, на фронті було 28 бойових зіткнень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ все ще не надала гарантії безпеки ООН для відправлення їхньої місії з евакуації людей із лівобережжя Херсонщини - Кулеба

На Херсонщині кількість загиблих через підрив РФ Каховської ГЕС збільшилася до десяти осіб - влада

Нікопольський і частина Криворізького районів залишилися без централізованого водопостачання, налагоджено підвезення

Голова МАГАТЕ їде в Україну

Україна отримає ще п'ять систем Patriot до кінця 2024 року - ЗМІ

ОСТАННЄ

РФ все ще не надала гарантії безпеки ООН для відправлення їхньої місії з евакуації людей із лівобережжя Херсонщини - Кулеба

На Херсонщині кількість загиблих через підрив РФ Каховської ГЕС збільшилася до десяти осіб - влада

19 країн виділили Україні гумдопомогу для подолання наслідків підриву Росією Каховської ГЕС - глава МЗС Кулеба

Зі звільнених населених пунктів Донеччини евакуюють населення - Кириленко

Окупанти завдали двох ракетних і 17 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали авіаудару по Козацькому Херсонської області - ОВА

У Голій Пристані окупанти беруть хабарі за евакуацію місцевих жителів - Генштаб ЗСУ

ВАКС продовжив іще на два місяці запобіжний захід ексголові комітету ВР, підозрюваному в заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Укриття мають уже 75% шкіл в Україні - Міносвіти

Київську ГЕС зруйнувати ракетами майже неможливо - Павлюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА