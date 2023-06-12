На сході України відбулося за добу 23 бойові зіткнення, усі атаки окупантів відбито - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, де впродовж доби відбулося 23 бойових зіткнення, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці у понеділок.

"На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого... На авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії в напрямку Авдіївки, успіху не мав... На мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі 14 ворожих атак у районі міста Мар'їнка", - йдеться у зведенні.

На шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії в напрямку Благодатного.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На волинському та поліському оперативна обстановка без суттєвих змін, розповіли в Генштабі.