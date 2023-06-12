Події

19:17 12.06.2023

У Голій Пристані окупанти беруть хабарі за евакуацію місцевих жителів - Генштаб ЗСУ

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У Голій Пристані окупанти беруть хабарі за евакуацію місцевих жителів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України в підтопленому м. Гола Пристань Херсонської області тільки після одержання хабара, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці в понеділок.
"При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Місцевих жителів переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодару Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Теги: #евакуація #херсонщина

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