Окупанти обстріляли Середину-Буду і п'ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей уночі та вранці в понеділок - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли в ніч на понеділок місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

Також під обстріли вночі та вранці в понеділок потрапили села Заруцьке, Товстодубове та Сопич Шосткинського району, Тимоновичі та Хотіївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

"З 02:30 до 02:40 зафіксовано три приходи, ймовірно ствольна артилерія, в районі н.п. Заруцьке... З 03:00 до 03:15 12.06.2023 зафіксовано два приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Тимоновичі... З 02:30 до 03:10 зафіксовано шість приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Хотіївка", - йдеться в повідомленні.

"З 04:30 до 04:35 зафіксовано п'ять приходів, імовірно, 82-мм міномет, у районі н.п. Середина-Буда... З 06:00 до 06:25 зафіксовано 10 приходів, попередньо міномет 120 мм: три приходи в район н.п. Товстодубове і сім - по н.п. Сопич", - розповіли в ОК "Північ".

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Усі населені пункти розташовані в межах 10 км від державного кордону з РФ.