На флангах Бахмутського напрямку українські сили просунулися на 250-700 м - Череватий

Сили оборони України просунулися на флангах на Бахмутському напрямку на відстань від 250 до 700 м за минулу добу, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Якщо говорити про Бахмутський напрямок, тут тривають позиційні бої. Ворог намагається, але безрезультатно, пробувати також контратакувати. За цю добу відбулося загалом три бойові зіткнення на напрямку, 249 разів бив по наших позиціях різними типами артилерії, здійснив два авіанальоти", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок уранці.

У ЗСУ наголосили, що, зі свого боку, українські сили продовжували контратакувати там, де була можливість.

"На флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога", - повідомив Череватий.

При цьому 66 окупантів було знищено за добу, 83 дістали поранення, троє потрапили в полон.

Крім того, за інформацією ЗСУ, було знищено дві БМП, дві бойові машини десанту, БТР, дві самохідні мінометні установки "Нона", гаубицю "Д-30", протитанковий ракетний комплекс, польовий склад із боєприпасами.