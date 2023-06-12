За добу війська РФ завдали 36 авіаударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ і ракетний удар - Генштаб ЗСУ

Минулої доби Російська Федерація завдала 36 авіаційних ударів, здійснила 38 обстрілів із РСЗВ та один ракетний удар по території України, повідомляє Генштаб.

"Минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в ранковому зведенні у фейсбуці в понеділок.

На сіверському та слобожанському напрямках минулої доби противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білопілля Сумської області та Колонтаїв - Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Фотовиж, Білопілля, Олександрівка Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка та Амбарне на Харківщині.

На куп'янському напрямку росіяни завдали авіаудару в районі Берестового. Артилерійського та мінометного обстрілу зазнали Кам'янка, Фіголовка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка та Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське на Луганщині, а також Іванівка, Торське і Серебрянка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Новоселівське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Верхньокам'яне та Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку війська РФ завдали авіаційних ударів у районі Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог з артилерії обстріляв Красногорівку, Гостре, Георгіївку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаударів у районах Золотої Ниви, Благодатного, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Обстріляв Водяне та Вугледар.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог завдав авіаційних ударів у районах Новоберислава та Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське Запорізької області; Херсон, а також Очаків Миколаївської області.