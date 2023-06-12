Події

08:57 12.06.2023

ЗСУ ліквідували 540 окупантів, 7 БПЛА, 11 од. авто і спецтехніки, 5 бронемашин, 10 артилерійських систем і 5 танків противника

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ЗСУ ліквідували 540 окупантів, 7 БПЛА, 11 од. авто і спецтехніки, 5 бронемашин, 10 артилерійських систем і 5 танків противника

ЗСУ ліквідували 540 окупантів, 7 БПЛА, 11 од. автомобільної та спецтехніки, 5 бронемашин, 10 артилерійських систем і 5 танків, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.06.23 орієнтовно сягнули: особового складу - близько 216180 (+540) осіб ліквідовано, танків - 3931 (+5) од., бойових броньованих машин - 7636 (+5) од., артилерійських систем - 3746 (+10) од., РСЗВ - 601 (+0) од., засобів ППО - 362 (+0) од., літаків - 314 (+0) од., гелікоптерів - 299 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3307 (+7) од., крилатих ракет - 1183 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6471 (+10) од., спеціальної техніки - 510 (+1) од.", - зазначено в повідомленні.

Теги: #зсу #втрати #ворог

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