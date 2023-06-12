Події

01:00 12.06.2023

Колишній найманець ПВК "Вагнер" виявив бажання вступити до лав РДК

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Колишній найманець ПВК "Вагнер" виявив бажання вступити до лав РДК

Колишній найманець ПВК "Вагнер" Владислав Ізмайлов, який потрапив у полон до "Російського добровольчого корпусу" (РДК), відмовився від участі в процедурі обміну полоненими та виявив бажання вступити до лав РДК.

"Усім солдатам було запропоновано можливість добровільно вступити до лав Російського Добровольчого Корпусу. Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК", - сказано в повідомленні телеграм-каналу РДК.

У РДК зазначили, що раді дати можливість Владиславу воювати у їхніх лавах після відповідних перевірок.

"Беручи до уваги указ міністра оборони РФ, ми пропонуємо всім бійцям ПВК "Вагнер" та інших приватних воєнізованих формувань, які готові боротися за нову Росію проти кривавої зграї Путіна, наслідувати приклад Владислава!", - резюмували в РДК.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу видав указ усім приватним військовим компаніям, що воюють проти України, зокрема й ПВК "Вагнер", до 1 липня підписати контракти з армією.

 

Теги: #рф #україна #полонені #рдк

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