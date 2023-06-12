Трюдо: Ми підтримуватимемо ініціативи в галузі психічного здоров'я, щоб пом'якшити довгострокові наслідки війни для українських солдатів

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про підтримку українських ініціатив у галузі психічного здоров'я, а також подякував військовим, які поділилися своїми історіями з фронту.

"Солдатам, які поділилися своїми історіями з фронтів війни в Україні: дякую за вашу хоробрість, вашу силу, вашу службу. Канада тут для вас. Ми підтримуватимемо ініціативи в галузі психічного здоров'я, щоб пом'якшити довгострокові наслідки війни", - написав Трюдо у Твіттері. за результатами свого візиту Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" з першої леді України Оленою Зеленською.

Раніше повідомлялося, що під час візиту центру психологічного здоров'я, Зеленська заявила Трюдо про свій намір розпочати проект міжнародного медичного партнерства між "Лісовою поляною" і канадським центром, що спеціалізується на роботі з ветеранами, які страждають на посттравматичні стресові розлади.