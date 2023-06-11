Події

22:50 11.06.2023

З підтоплених територій Херсонщини та Миколаївщини евакуйовано 3704 особи, з них 372 – діти – МВС

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З підтоплених територій Херсонщини та Миколаївщини евакуйовано 3704 особи, з них 372 – діти – МВС

З підтоплених територій Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано 3704 особи, серед них 372 дитини, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"За результатами шостого дня евакуаційних заходів врятовано з території Херсонської області - 2722 особи, з них 205 дітей, 76 маломобільних громадян. Також відомо про 5 загиблих. З Миколаївської області евакуйовано 982 особи, з них 167 дітей. Двоє людей загинули. Також сьогодні у Херсоні троє людей загинули під час обстрілів з боку армії Росії", - сказав Клименко.

Наголошується, що на сьогоднішній день жодного випадку мародерства не зафіксовано, вулиці патрулюють правоохоронці.

"Ми у кожному будинку викачуватимемо воду, щоб якнайшвидше енергетики та працівники газової служби могли відновлювати комунікації для життєздатності постраждалих регіонів", - підсумував міністр.

 

Теги: #україна #евакуація #підрив #каховська_гес

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