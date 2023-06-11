Події

21:52 11.06.2023

Окупанти підірвали дамбу біля с.Новодарівка Запорізької області, повідомили в Силах оборони таврійського напрямку

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Російські окупанти підірвали дамбу невеликого водосховища біля окупованого с.Новодарівка Пологівського району Запорізької області, щоб стримати просування українських військ, повідомив речник Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Ворог підлий, ворог нервує і використовує будь-які способи... щоб не допустити прориву своєї оборони, просування, відповідно, сил оборони на Таврійському напрямку, саме тут, на Новопавлівському напрямку, і після підриву Каховської ГЕС та техногенної катастрофи - ми це все добре знаємо, бачимо і з цим боремося, іде подальший підрив менших водосховищ і дамб", - розповів Шершень в ефірі національного телемарафону в неділю.

Як приклад він навів підрив окупантами дамби біля населеного пункту Карлівка кілька днів тому

"Тепер у нас є інформація, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли. Однак на ведення наших контрнаступальних дій ця ситуація не впливає", - повідомив Шершень.

 

 

Теги: #дамба #окупація #підрив #запорізька

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