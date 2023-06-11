Окупанти підірвали дамбу біля с.Новодарівка Запорізької області, повідомили в Силах оборони таврійського напрямку
Російські окупанти підірвали дамбу невеликого водосховища біля окупованого с.Новодарівка Пологівського району Запорізької області, щоб стримати просування українських військ, повідомив речник Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.
"Ворог підлий, ворог нервує і використовує будь-які способи... щоб не допустити прориву своєї оборони, просування, відповідно, сил оборони на Таврійському напрямку, саме тут, на Новопавлівському напрямку, і після підриву Каховської ГЕС та техногенної катастрофи - ми це все добре знаємо, бачимо і з цим боремося, іде подальший підрив менших водосховищ і дамб", - розповів Шершень в ефірі національного телемарафону в неділю.
Як приклад він навів підрив окупантами дамби біля населеного пункту Карлівка кілька днів тому
"Тепер у нас є інформація, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли. Однак на ведення наших контрнаступальних дій ця ситуація не впливає", - повідомив Шершень.