Події

20:09 11.06.2023

ЗС України захопили чергову позицію ворога під Авдіївкою

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ЗС України захопили чергову позицію ворога під Авдіївкою

Збройні сили України захопили позицію ворога на авдіївському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту", - йдеться в повідомленні Генштабу в телеграм-каналі в неділю.

Повідомлення супроводжується відео захоплення позиції воїнами 59 мотопіхотної бригади ім. Я.Гандзюка - бій, відступ і знищення живої сили противника, зайняття позиції, закріплення на ній українських військових і доставка боєкомплекту. Відео датоване 4 червня.

"Звільнили Херсон - звільнимо і Донецьк... Сміливість наших хлопців просто зашкалює", - наголосили в штабі.

 

 

 

Теги: #позиція #авдіївка

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