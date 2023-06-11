Уряд планує наступного тижня визначитися з механізмом компенсацій постраждалим від підриву Каховської ГЕС і забезпеченням регіону водою

Уряд України визначив основні напрями роботи з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, зокрема зі створення реєстру постраждалих, вироблення механізму компенсацій і забезпечення регіону питною водою, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Спільно з начальниками обладміністрацій та головами громад провели селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Обговорили нагальні питання. ...визначили першочергові завдання", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в неділю.

Як очікується, вже наступного тижня на розгляд уряду буде подано проєкти відповідних рішень.

За даними уряду, на сьогодні вже евакуйовано понад 2,7 тис. осіб, розгорнуто 13 евакуаційних пунктів, залучено 2 тис. рятувальників. "Наразі підтоплено понад 4,3 тис. будівель. Площа затоплення зменшується, але до природного рівня вода знизиться орієнтовно лише за 2 тижні".

Як зазначив Шмигаль, учасники наради "обговорили нагальні питання. Зокрема, продовження евакуаційних робіт, організацію підвезення технічної та питної води до громад, забезпечення моніторингу якості води та її очищення для убезпечення від епідемій".

Як повідомив прем'єр-міністр, під час наради визначили першочергові завдання. "Перше, маємо оперативно створити реєстр постраждалих громад, щоб розуміти потреби кожної та мати основу для виділення коштів і компенсацій. Друге, за дорученням президента України Володимира Зеленського швидко напрацьовуємо механізм компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Маємо забезпечити як допомогу при відновленні житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби до існування".

"Третє, - як зауважив прем'єр, - аналізуємо потреби кожної громади у воді та напрацьовуємо швидкі технічні рішення для забезпечення водопостачання. У короткостроковому пріоритеті - артезіанські свердловини, але в максимально короткі строки маємо розпочати будівництво нових водогонів і насосних станцій".

Прем'єр дав відповідні доручення керівникам ОВА та профільним міністрам. "Очікую вже наступного тижня подання на розгляд уряду відповідних проєктів рішень", - зазначив прем'єр.